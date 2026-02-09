Реклама

Из жизни
03:01, 9 февраля 2026Из жизни

Мужчина попал за решетку за три дня с бывшей возлюбленной

Британца приговорили к 10 месяцам тюрьмы из-за визита бывшей возлюбленной
Никита Савин
Никита Савин

Фото: northyorkshire.police.uk

В Великобритании мужчину из графства Йоркшир приговорили к 10 месяцам заключения из-за трехдневного визита его бывшей возлюбленной. Об этом сообщает The Gazette & Herald.

56-летний Гэвин Макклюр из города Харрогит попал за решетку за нарушение судебного запрета. Британцу было запрещено общаться с женщиной, так как он совершил в ее отношении некое преступление. Однако в августе 2025 года она сама приехала к нему в гости и провела в его доме три дня.

После этого женщина заявила, что Макклюр избил ее, но потом перестала сотрудничать со следствием. Свидетели также отказались давать показания. Тем не менее мужчину приговорили к тюрьме за нарушение предыдущего запрета. «Он должен был выпроводить эту женщину, но не сделал этого», — констатировала прокурор во время суда.

Адвокат Макклюра заявила, что после освобождения он переедет в другое место, так как больше не хочет контактировать с бывшей возлюбленной.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали бывшего монаха, который устроил стрельбу в доме возлюбленной и похитил ее. Перед этим мужчина отказался от сана.

