Экономика
01:10, 9 февраля 2026Экономика

На Украине нашли в продаже квартиру с «пророссийской» кухней

В Львове выставили на продажу квартиру с кухней в цветах российского флага
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

На Украине в продаже появилась квартира с «пророссийски» отделанной кухней. На это обратил внимание координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Продавец предлагает купить жилье в новостройке в центре Львова за 90 тысяч долларов (около семи миллионов рублей). Кухонный гарнитур выполнен в бело-сине-красной расцветке, повторяющей российский флаг. «Дизайнеру передавайте привет. Наш человек!» — высмеял ситуацию Лебедев.

Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что украинцы, негативно настроенные по отношению к России, могут поменять свою позицию, если побывают в Москве. «[Гость российской столицы] поймет, что он совершенно зря мечтал о какой-то непонятной Европе (...), а в России прекрасно, замечательно, все понятно, и, собственно, то, с чем он пытался бороться, оно не существует. Он увидит уровень цивилизации, который здесь у нас есть», — высказался он.

