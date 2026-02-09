Реклама

Бывший СССР
02:06, 9 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сравнили ТЦК с нацистской спецслужбой

Офицер Друзенко: Власть Украины превратила ТЦК в гестапо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская власть превратила ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) в гестапо. Об этом заявил командир Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Офицер посетовал, что методы работы ТЦК стали похожи на действия нацистской спецслужбы. Он понадеялся, что после окончания конфликта военкомы предстанут перед правосудием за их преступления против украинцев.

Ранее глава медслужбы «Ульф» ВСУ Алина Михайлова раскрыла, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют. Она пояснила, что из армии дезертирует до 80 процентов мобилизованных, а на передовой оказываются те, кто «просто не смог убежать за забор».

    На Украине сравнили ТЦК с нацистской спецслужбой

