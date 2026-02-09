Реклама

10:52, 9 февраля 2026

Российским госструктурам срочно понадобились VPN

Forbes: Российский госсектор в 2025 году увеличил закупки сервисов VPN на 18,5 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

По итогам 2025 года российский государственный сектор и бизнес увеличили закупки сервисов VPN (virtual private network; виртуальная частная сеть, обеспечивающая сетевое соединение поверх другой сети) на 18,5 процента, до 10,3 тысячи контрактов. Об этом со ссылкой на подсчеты «Контур.Эгиды» и Staffcop пишет Forbes.

Речь идет о соглашениях, проведенных в рамках закона о закупках госкомпаний (223-ФЗ) и закона о госзакупках (44-ФЗ).

Первый предоставляет более гибкие условия для госкорпораций и компаний с участием государства (заказчик, в частности, имеет право определять формат процедур и критерии отбора), а второй жестко регламентирует закупки для органов власти и бюджетных учреждений, предполагая высокую прозрачность и контроль.

При росте количества контрактов их суммарная стоимость упала на четверть, до 24,43 миллиарда рублей, а средняя начальная максимальная цена контракта — на 38 процентов, до 2,44 миллиона.

Как объясняется в материале, министерства и ведомства, муниципальные структуры, больницы и образовательные учреждения закупают VPN для доступа к госсистемам, соединения филиалов и удаленной работы сотрудников. Компаниям такие сети нужны для объединения объектов, удаленного доступа персонала и защиты корпоративных IT-ресурсов.

Снижение стоимости закупок может объясняться тем, что крупнейшие компании уже обеспечили себе безопасность, нарастив закупки в прошлые годы, а теперь спрос уходит в сторону малого и среднего бизнеса. Его представителям нужны более дешевые решения.

