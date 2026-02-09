Определены самые счастливые россияне

Самые счастливые россияне оказались в Новосибирской и Свердловской областях

Сибиряки и жители Урала показали наибольшую жизнерадостность по сравнению с другими соотечественниками. Так, самыми счастливыми россиянами нашлись в Новосибирской и Свердловской областях, о чем говорят результаты исследования сервиса Работа.ру, с которыми ознакомилась «Газета.ру».

Уточняется, что половина россиян (29 и 19 процентов респондентов) оценили свой уровень счастья на 4 и 5 соответственно. Тем временем треть опрошенных (32 процента) чувствуют себя средне (на 3 балла из 5).

Самыми счастливыми себя охарактеризовали жители Новосибирской области (36 процентов), оценив свой уровень счастья на 5 из 5. Также лидерами по позитиву стали Свердловская область (38 процентов) и Краснодарский край (35 процентов), жители которых выбрали 4 балла из 5.

Чаще остальных 3 балла из 5 давали жители Республики Татарстан (38 процентов), Санкт-Петербурга (33 процента) и Москвы (31 процент). Наименее счастливыми себя назвали жители Нижегородской области. Там 16 процентов опрошенных отметили 2 балла из 5, а 20 процентов — 1 балл из 5.

Как показал опрос, ощущение счастья в родном городе для 54 процентов респондентов завязано на семье. Важность общения с друзьями и родственниками отметили 46 процентов, тогда как наличие второй половинки рядом восхищает 34 процента.

Рецептом счастья для трети участников исследования (35 процентов) стало желание переехать в другой город.

