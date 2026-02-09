Реклама

Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Россия примет ответные меры, если случаи задержания российских судов на Балтике будут повторяться. Об этом заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев, комментируя задержание судна «Адлер» в декабре прошлого года, передает РИА Новости.

«В случае повторения подобных ситуаций неминуемо встанет вопрос о мерах, которые необходимо будет предпринимать для обеспечения законных прав и интересов российских моряков, судовладельцев и их клиентов в балтийских проливах», — подчеркнул дипломат.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва примет меры в ответ на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». Сообщалось, что целью миссии альянса является контроль подводных коммуникаций.

