Посол России предупредил об ответных мерах при задержании российских судов

Посол в Швеции Беляев: Москва примет меры при задержании судов РФ на Балтике

Россия примет ответные меры, если случаи задержания российских судов на Балтике будут повторяться. Об этом заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев, комментируя задержание судна «Адлер» в декабре прошлого года, передает РИА Новости.

«В случае повторения подобных ситуаций неминуемо встанет вопрос о мерах, которые необходимо будет предпринимать для обеспечения законных прав и интересов российских моряков, судовладельцев и их клиентов в балтийских проливах», — подчеркнул дипломат.

Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва примет меры в ответ на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой». Сообщалось, что целью миссии альянса является контроль подводных коммуникаций.