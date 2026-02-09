Появились подробности о состоянии звезды сериала «Не родись красивой» после госпитализации

Актриса Нелли Уварова вернулась из больницы домой после перелома ноги

Появилась информация о состоянии звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой, которая ранее сломала ногу и была госпитализирована в Москве. Подробностями поделилась с aif.ru агент актрисы Наталья Соболь.

«У актрисы перелом ноги. Врачи оказали ей помощь. Сейчас с ней все в порядке, она уже дома», — рассказала представитель 45-летней знаменитости.

Утром 9 февраля сообщалось, что Уварова получила травму ноги, катаясь на коньках на стадионе «Лужники». На территорию спортивного комплекса вызвали медиков, артистку увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.