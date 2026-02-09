Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:19, 9 февраля 2026Культура

Появились подробности о состоянии звезды сериала «Не родись красивой» после госпитализации

Актриса Нелли Уварова вернулась из больницы домой после перелома ноги
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Появилась информация о состоянии звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой, которая ранее сломала ногу и была госпитализирована в Москве. Подробностями поделилась с aif.ru агент актрисы Наталья Соболь.

«У актрисы перелом ноги. Врачи оказали ей помощь. Сейчас с ней все в порядке, она уже дома», — рассказала представитель 45-летней знаменитости.

Утром 9 февраля сообщалось, что Уварова получила травму ноги, катаясь на коньках на стадионе «Лужники». На территорию спортивного комплекса вызвали медиков, артистку увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok