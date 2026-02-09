Предсказаны победители на Олимпиаде 9 февраля

Аналитики назвали Нидерланды гарантированными медалистами на Олимпиаде 9 февраля

Букмекеры предсказали страны, которые завоюют медали на Олимпийских играх 2026 года в Италии 9 февраля. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали Нидерланды практически гарантированными медалистами дня с коэффициентом 1,10 на хотя бы одну награду (против 5,40 на ноль), благодаря их лидерству в конькобежном спорте. Швейцария имеет высокие шансы на две и более медалей (коэффициент 2,50), а Австрия — на минимум одну (2,15).

Словения и Япония оцениваются как умеренные претенденты — коэффициент на медаль для обеих 1,65 (на отсутствие — 2,05). Китай же букмекеры видят аутсайдером с коэффициентом 2,90.

9 февраля на Олимпиаде выступит одна российская спортсменка. Саночница Дарья Олесик проведет две первые попытки. Соревнования начнутся в 19:00 по московскому времени.