Появилось расписание выступлений россиян на Олимпиаде на 9 февраля

Российская саночница Дарья Олесик выступит на Олимпиаде 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, выступит одна российская спортсменка. Расписание появилось на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Саночница Дарья Олесик проведет две первые попытки. Соревнования начнутся в 19:00 по московскому времени.

Олесик — чемпионка России 2024 года. На ее счету также три победы на первенствах России среди юниоров.

На данный момент российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, не завоевали медалей. 8 февраля российский саночник Павел Репилов стал 14-м. По результатам четырех попыток в одноместных санях спортсмен показал время 3 минуты 34,963 секунды.