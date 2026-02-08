Российский саночник Репилов стал 14-м на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов стал 14-м на Олимпиаде-2026. Трансляция соревнований ведется на Okko.

По результатам четырех попыток в одноместных санях Репилов показал время 3 минуты 34,963 секунды. Золотую медаль выиграл немец Макс Лангехан (3 минуты 31,191 секунды). Вторым стал австриец Йонас Мюллер (+0,596 секунды), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,934).

23-летний Репилов — чемпион и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне. Он впервые принимает участие во взрослой Олимпиаде.

На данный момент российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, не завоевали медалей. 8 февраля российский лыжник Савелий Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне. Он отстал от третьего места на 1,5 секунды.