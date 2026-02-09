Реклама

20:51, 9 февраля 2026Наука и техника

Принтеры перестали работать с Windows

Старые принтеры отключили в Windows 11 из-за безопасности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft перестала поддерживать работу определенных моделей принтеров в Windows 11. На это обратило внимание издание HotHardware.

В компании подчеркнули, что поддержка драйверов V3 и V4 для офисной техники прекращена в целях обеспечения безопасности. Журналисты медиа подчеркнули, что с данными драйверами, как правило, работают многие принтеры старых моделей, и призвали пользователей проверить совместимость их устройств с новым программным обеспечением (ПО).

В материале говорится, что многие пользователи остались недовольны таким решением. При этом Microsoft анонсировала прекращение поддержки V3 и V4 еще в сентябре 2023 года. В компании отметили, что «большинство клиентов используют более новые драйверы принтеров или современные решения для печати».

«Надеемся, что пользователи, которых это затронуло, поймут, почему их устройства перестали работать, и смогут поддерживать их работоспособность как можно скорее», — отметили журналисты. По их словам, в крайнем случае можно перейти на Windows 10 — в этой операционной системы (ОС) поддержка V3 и V4 осталась.

Ранее авторы издания PCWorld посоветовали пользователям перейти на Windows 10. Главной причиной отказа от Windows 11 они назвали риски конфиденциальности из-за искусственного интеллекта.

