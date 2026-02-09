Названа причина отказаться от Windows 11

PCWorld: Windows 11 назвали опаснее Windows 10 из-за ИИ

Специалисты издания PCWorld посоветовали пользователям перейти на Windows 10. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы портала заявили, что актуальная Windows 11 имеет функции искусственного интеллекта (ИИ), которые могут стать причиной раскрытия конфиденциальных данных пользователей. Так, они назвали опцию Recall, с которой операционная система (ОС) постоянно записывает экран компьютера. Журналисты предложили пользователям оставаться на Windows 10, а если они уже перешли на Windows 11, совершить даунгрейд.

По словам авторов, главная причина отказаться от Windows 11 заключается в том, что Microsoft своим агрессивным развертыванием функций ИИ подорвала доверие к себе. Поэтому они предложили перейти на Windows 10, которая имеет меньше новых функций.

В материале говорится, что Windows 10 будут поддерживать обновлениями безопасности как минимум до октября 2026 года. После окончания поддержки пользователям предложили перейти на более безопасные ОС — например, Linux.

В начале февраля Microsoft признала устаревшим собственное приложение 3D Viewer. С 1 июля 2026 года утилита не будет доступна в магазине Microsoft Store.