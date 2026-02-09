Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 9 февраля 2026Путешествия

Пропажу европейской туристки в Африке связали с колдовским ритуалом

The Times: Пропажу туристки из Англии в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alet Pretorius / Reuters

Пропажу туристки из Европы в ЮАР в сентябре 2025 года связали с колдовским ритуалом. Об этом сообщает The Times.

Несмотря на заявления полиции об отсутствии новых зацепок в деле, показания фермеров, чиновников и жителей общины, где исчезла 71-летняя англичанка Лорна Максорли, свидетельствуют о том, что женщина стала жертвой «мути» — практики традиционной медицины в Южной Африке с использованием частей человеческого тела.

Материалы по теме:
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала. Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
Туристка отправилась в горы, где орудовали маньяки, и пропала.Ее кости нашли через 23 года, но в деле все еще много тайн
9 июня 2024
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024

27 сентября 2025 года Максорли и ее сожитель, 81-летний Леон Проберт, прибыли на автобусе в гостиницу Ghost Mountain Inn. Вскоре после заезда они взяли на ресепшене отеля карту с кольцевым маршрутом к озеру и отправились на прогулку. Женщина мечтала увидеть диких животных в Национальном парке Крюгера.

Однако во время прогулки Проберт устал и повернул назад, оставив свою спутницу в одиночестве. Когда она не вернулась спустя несколько часов, мужчина поднял тревогу. Полиция, работники близлежащей фермы, волонтеры и егеря искали Максорли с помощью собак, дронов и лодок до поздней ночи. На рассвете к ним присоединился вертолет. Но никаких следов туристки, как и ее останков, они не обнаружили. 4 октября поиски были приостановлены.

Специалист по зулусской культуре и языку, выросший в провинции ЮАР Квазулу-Натал, Джейкоб Сабело Нтшангасе отметил, что пропавшие в этом регионе люди часто становились жертвами ритуалов членов общины иньянга. Они верят, что зелья, приготовленные с частями тел белых людей или людей с альбинизмом, приносят силу и богатство.

Ранее в Индии семейная пара решила вылечить больного сына при помощи кровавого жертвоприношения. Они лишили жизни 14-летнюю племянницу, которую позвали в гости после свадьбы родственников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В Москве продали самое дорогое машино-место

    Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

    В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

    В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

    В Раде дали совет США для сдвигания переговоров по Украине с мертвой точки

    Россиянина лишили льготной ипотеки за сдачу жилья в аренду

    «Радиостанция Судного дня» передала неожиданное слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok