Пропажу европейской туристки в Африке связали с колдовским ритуалом

The Times: Пропажу туристки из Англии в ЮАР связали с колдовским ритуалом

Пропажу туристки из Европы в ЮАР в сентябре 2025 года связали с колдовским ритуалом. Об этом сообщает The Times.

Несмотря на заявления полиции об отсутствии новых зацепок в деле, показания фермеров, чиновников и жителей общины, где исчезла 71-летняя англичанка Лорна Максорли, свидетельствуют о том, что женщина стала жертвой «мути» — практики традиционной медицины в Южной Африке с использованием частей человеческого тела.

27 сентября 2025 года Максорли и ее сожитель, 81-летний Леон Проберт, прибыли на автобусе в гостиницу Ghost Mountain Inn. Вскоре после заезда они взяли на ресепшене отеля карту с кольцевым маршрутом к озеру и отправились на прогулку. Женщина мечтала увидеть диких животных в Национальном парке Крюгера.

Однако во время прогулки Проберт устал и повернул назад, оставив свою спутницу в одиночестве. Когда она не вернулась спустя несколько часов, мужчина поднял тревогу. Полиция, работники близлежащей фермы, волонтеры и егеря искали Максорли с помощью собак, дронов и лодок до поздней ночи. На рассвете к ним присоединился вертолет. Но никаких следов туристки, как и ее останков, они не обнаружили. 4 октября поиски были приостановлены.

Специалист по зулусской культуре и языку, выросший в провинции ЮАР Квазулу-Натал, Джейкоб Сабело Нтшангасе отметил, что пропавшие в этом регионе люди часто становились жертвами ритуалов членов общины иньянга. Они верят, что зелья, приготовленные с частями тел белых людей или людей с альбинизмом, приносят силу и богатство.

