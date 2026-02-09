Реклама

Наука и техника
09:45, 9 февраля 2026Наука и техника

«Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол

Ракету «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Ракету «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 5 вывезли на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После приведения носителя с полезной нагрузкой в головной части в вертикальное положение специалисты площадки продолжили подготовку к запуску, намеченному на 12 февраля.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что следующий пуск тяжелой ракеты «Протон-М» планируется в первой половине февраля.

В последнем месяце 2025 года госкорпорация заявила, что запланированный на 15 декабря старт ракеты «Протон-М» с Байконура перенесли.

