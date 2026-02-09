«Радиостанция Судного дня» передала неожиданное слово

В передаче радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «нищенка»

Радиостанция УВБ-76 возобновила вещание в понедельник, 9 февраля, в 12:47 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая «Радиостанция Судного дня» регулярно передает наборы букв и цифр, включающие одно или, в очень редких случаях, два или три слова. В шифровке, прозвучавшей 9 февраля, фигурировало слово «нищенка». Оно ни разу не упоминалось в прошлых передачах станции.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

