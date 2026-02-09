Расходы российских регионов на охрану губернаторов с начала СВО выросли почти вдвое

Расходы губернаторов российских регионов на личную охрану с начала специальной военной операции (СВО) выросли почти вдвое. Об этом стало известно «Ведомостям».

Как выяснило издание, рост сейчас особо заметен. Если в 2021 году суммарные расходы региональных бюджетов на охрану глав субъектов составляли 59,7 миллиона рублей, то в 2022-м они увеличились до 91,6 миллиона рублей. Информация об этом следует из анализа госзакупок, проведенного системой управления тендерами «Тендерплан».

Кроме того, выросло число регионов, которые в принципе задумались о найме телохранителей для губернаторов. В 2021 году на сайте госзакупок было размещено восемь тендеров на обеспечение безопасности глав регионов, в 2022 году их стало уже 13.

Рекорды были установлены на втором году боевых действий на Украине. Так, в 2023-м главы регионов РФ потратили на охрану 119,7 миллиона рублей, было объявлено 16 закупок. В 2024 году расходы чуть снизились — до 104,5 миллиона рублей (14 тендеров). Но в 2025 году снова выросли и составили 112,4 миллиона рублей при том же количестве закупок.

Президент Национальной ассоциации телохранителей, председатель совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев рассказал «Ведомостям», что если чиновнику по статусу положена государственная охрана, ее обеспечивает вневедомственная охрана Росгвардии.

По данным эксперта, сотрудники этой структуры имеют право на оружие и обладают полномочиями шире, чем частные охранники.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заслуженного мастера спорта Татьяны Навки о недостаточной защите президента России Владимира Путина.

В январе 2025 года американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытках расправиться с Путиным. При этом он не озвучил каких-либо доказательств организации или попыток покушения.

Комментируя данную информацию, Песков подчеркнул, что российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной.