Бывший СССР
12:18, 9 февраля 2026

Раскрыто реальное состояние системы ПВО Украины

Полковник Матвийчук: ПВО Украины практически на нуле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины практически истощены, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, страна утратила возможность эффективно отражать российские удары.

«Ракет для Patriot практически не осталось. Американцы их передавать не хотят. Обещали Нидерланды и Германия, но последние все же отказались, а Нидерланды могут поставить только очень ограниченное количество. Украина попыталась договориться с Японией, но там ответили, что ракеты нужны им самим», — сказал Матвийчук.

Он объяснил, что нужные ракеты производят только США, которые отказались передавать их безвозмездно.

«Но даже за деньги США пока не могут наладить системное производство ракет, способных перехватывать наши. Так что система ПВО Украины практически на нуле», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что атаки российских войск на энергетику Украины в январе оказались чрезвычайно эффективны из-за нехватки у Киева ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО), в том числе комплексам Patriot.

