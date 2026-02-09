Раскрыты подробности об участнике покушения на генерала Алексеева

Участник покушения на генерала Алексеева 3-4 года жил на северо-западе Москвы

Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева россиянин Виктор Васин несколько лет жил в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Года три-четыре он тут жил», — говорится в сообщении.

По данным агентства, Васин накопил долг на сумму свыше 830 тысяч рублей.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром в пятницу, 6 февраля. По данным Следственного комитета (СК) России, исполнитель покушения напал на военнослужащего на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе, несколько раз выстрелил в высокопоставленного офицера и скрылся с места преступления.

Ранее, напавший на Алексеева киллер Любомир Корба и его сообщник Виктор Васин признали вину. Любомира Корба завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года. Россиянин прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве.