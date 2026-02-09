Россия возглавила рейтинг стран G20 по одному показателю

РИА Новости: В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20

Россия возглавила рейтинг стран «Большой двадцатки» (G20) по наименьшему уровню безработицы — в декабре она сократилась на 0,1 процента и составила 2,2 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Схожих показателей достигли Мексика (2,4 процента) и Япония (2,6). Самая высокая безработица среди стран G20 зафиксирована в ЮАР (31,9 процента).

В 2025 году уровень безработицы вырос в девяти странах «Двадцатки», включая США, Великобританию, Францию, Германию и Южную Корею. В семи странах, включая Россию, доля безработных стала ниже.

Ранее в России заметили рост скрытой безработицы. По оценке Федерации независимых профсоюзов РФ, доля работников, переведенных на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю выросла до 14,4 процента.