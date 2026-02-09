Реклама

Экономика
19:32, 9 февраля 2026Экономика

Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

Юрист Хаминский: У россиян могут отнять животное за долги
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Судебные приставы могут отнять животное у должника, если питомец используется в качестве инструмента бизнеса или является предметом залога. Об этом россиянам напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

По словам специалиста, питомец считается имуществом гражданина, которое может быть изъято по долгам, как и любое другое. При этом на обычных домашних животных, в том числе кошек и собак, распространяется «имущественный иммунитет» — приставы не заберут их в счет погашения долга.

Однако если речь идет о породистой собаке, которую используют для племенного разведения и получения дохода, животное могут посчитать ценным активом и изъять. Риск лишиться питомца есть и в том случае, если он является предметом залога по кредиту. Кроме того, иммунитет не распространяется на сельскохозяйственных животных, которые не являются единственным источником пропитания.

Ранее житель Красноярска завел в квартире 20 кошек «на удачу» и разозлил соседей. Теперь россиянину грозит штраф или принудительное выселение.

