Серену Уильямс обругали в сети за рекламу препаратов от диабета ради похудения

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в рекламе препаратов от диабета ради похудения и подверглась критике в сети. Комментарии появились на платформе в X (ранее — Twitter).

В преддверии матча Национальной футбольной лиги (Супербоул) в сети появился ролик американской компании Ro, специализирующейся на телемедицине и продаже аптечных товаров. В нем 44-летняя спортсменка позировала на камеру в укороченном топе и мини-юбке, держа в руке шприц с препаратом GLP-1, который используется для лечения диабета второго типа. В видео Уильямс заявила, что с помощью него ей не только удалось сбросить лишние килограммы, но и снизить уровень холестерина в крови.

Общественность оказалась в недоумении от поступка знаменитости. «Ужасно и грустно», «Серена Уильямс продвигает препараты для похудения. Это отвратительно», «Величайшая теннисистка всех времен рекламирует нездоровое похудение. Позор», «Что вообще происходит?», «Показывать рецептурные препараты для похудения в прямом эфире — неправильно во всех отношениях», «Спортсменка, которая тренируется ежедневно, смогла похудеть с помощью лекарств. Вам не кажется это странным?» — обсуждали пользователи сети.

В январе американская певица и актриса Ванесса Уильямс рассказала о приеме препарата от диабета ради похудения.

