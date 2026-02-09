Следователи возбудили дело по факту гибели девятиклассника в школьном туалете

В Екатеринбурге возбудили дело по факту смерти мальчика в школьном туалете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
По данным следствия, 9 февраля в одной из школ Академического района мальчик внезапно почувствовал себя плохо.
Несовершеннолетние, которые на тот момент находились рядом с ним, позвали на помощь учителей и медицинского работника.
Прибывшие врачи скорой помощи провели подростку реанимационные действия, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось.
В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для точного установления обстоятельств произошедшего. Также проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в том числе представители администрации школы.
О произошедшем в школе № 181 в Екатеринбурге сообщили утром в понедельник, 9 февраля. Предположительно, смерть не носит криминального характера. Юноша до этого жаловался на проблемы со здоровьем.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности о найденном мертвым в туалете школы российском подростке.