15:09, 9 февраля 2026Силовые структуры

Следователи возбудили дело по факту гибели девятиклассника в школьном туалете

В Екатеринбурге возбудили дело по факту смерти мальчика в школьном туалете
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге возбудили дело по факту смерти мальчика в школьном туалете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 9 февраля в одной из школ Академического района мальчик внезапно почувствовал себя плохо.

Несовершеннолетние, которые на тот момент находились рядом с ним, позвали на помощь учителей и медицинского работника.

Прибывшие врачи скорой помощи провели подростку реанимационные действия, но, несмотря на все усилия, спасти его не удалось.

В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для точного установления обстоятельств произошедшего. Также проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в том числе представители администрации школы.

О произошедшем в школе № 181 в Екатеринбурге сообщили утром в понедельник, 9 февраля. Предположительно, смерть не носит криминального характера. Юноша до этого жаловался на проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о найденном мертвым в туалете школы российском подростке.

