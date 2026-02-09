Реклама

Сотрудник госпиталя придумал вонючую месть пациентам за хамство

Олег Давыдов
Фото: William A. Morgan / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ZeroFluxGiven96 рассказал о хитрой мести, придуманной им во времена учебы в колледже. В те годы парень подрабатывал парковщиком ночной смены на стоянке местного госпиталя.

«Довольно много людей были недовольны тем, что им приходилось платить за парковку у больницы, и я им сочувствовал. Я никогда не злился на них. Меня расстраивали только те, кто откровенно злобно называл меня толстяком или еще как-нибудь оскорблял», — написал автор.

По его мнению, именно такие посетители заслуживали мести. Поэтому, стоило только водителю начать хамить, как парень уже знал, что он будет делать дальше.

«Я бежал к их машине, заводил ее, включал рециркуляцию воздуха в кондиционере, а потом, подъезжая, выпускал наружу дьявольский кишечный газ. Это было просто отвратительно. Я выходил и придерживал для них двери, а потом запирал в своем ядовитом облаке», — позлорадствовал автор и уточнил, что сегодня что осознает ошибочность тех поступков.

Ранее психолог объяснила внезапную популярность фетиша на пускание газов. По мнению специалиста, он может брать начало в подростковом возрасте.

