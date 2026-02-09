Реклама

06:01, 9 февраля 2026Из жизни

Спортсменам разрешили заниматься сексом на Олимпиаде

На зимней Олимпиаде отказались от картонных кроватей для спортсменов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @phebebekker

Устроители зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо отказались от «антисекс-кроватей». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Участники Олимпиад пять лет мучились из-за непрочных картонных кроватей. Впервые они появились на играх в Токио, которые проходили в разгар пандемии COVID-19. Устроители считали, что картонные кровати помешают чересчур близким контактами между спортсменами и предотвратят распространение инфекции. Такие же кровати были и в 2024 году на Олимпиаде в Париже, но по другой причине: утверждалось, что они экологичнее.

На зимней Олимпиаде в Италии спортсменам наконец разрешили заниматься сексом. Британская фигуристка Фиби Беккер опубликовала видео в TikTok, в котором продемонстрировала кровать в своем номере. Она постучала по каркасу и показала, что на кровати полноценный матрас. «Вы узнали это первыми: картонных кроватей нет, — сказала спортсменка. — Ну, насколько мне известно».

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». В играх принимают участие 13 спортсменов из России.

