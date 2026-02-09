Реклама

США назвали угасающей империей

Профессор Маранди: США — угасающая империя, цепляющаяся за власть
Виктория Кондратьева
Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Соединенные Штаты являются угасающей империей, которая всеми когтями цепляется за ускользающую мировую власть. Такое заявление сделал профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммед Маранди на открытии XV Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

По его словам, ситуация вокруг Венесуэлы служит примером того, как США хотели быстро укрепить свой статус уходящей сверхдержавы. «Они искали легкой победы, чтобы подпереть свой шатающийся фундамент», — заявил иранский эксперт.

Выступление Маранди прозвучало в рамках сессии, посвященной Ближнему Востоку на фоне изменения глобального миропорядка.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Аракчи отметил, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, подчеркнул дипломат, Исламская Республика ответит силой.

