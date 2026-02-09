Реклама

11:12, 9 февраля 2026

Стало известно о создании российского беспилотного танка

«Ростех»: В России ведутся работы по созданию беспилотного танка
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России ведутся работы по созданию беспилотного танка. Об этом ТАСС стало известно от индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

По его словам, танки продолжают совершенствоваться с учетом современных реалий. «Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится — работы в этом направлении ведутся во всем мире и у нас тоже», — сказал руководитель.

В апреле министр армии США Дэниел Дрисколл в беседе с изданием Business Insider заметил, что, несмотря на появление эффективных и доступных противотанковых средств, танки останутся на поле боя ближайшего будущего.

В октябре 2024 года «Ростех» сообщил, что боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданная на базе танка Т-90, может получить беспилотную версию.

