Стало известно о создании российского беспилотного танка

«Ростех»: В России ведутся работы по созданию беспилотного танка

В России ведутся работы по созданию беспилотного танка. Об этом ТАСС стало известно от индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева.

По его словам, танки продолжают совершенствоваться с учетом современных реалий. «Уверен, что танк был, есть и еще долго будет грозной ударной силой на поле боя. Другой вопрос, что танк, возможно, станет беспилотным и сильно изменится — работы в этом направлении ведутся во всем мире и у нас тоже», — сказал руководитель.

В апреле министр армии США Дэниел Дрисколл в беседе с изданием Business Insider заметил, что, несмотря на появление эффективных и доступных противотанковых средств, танки останутся на поле боя ближайшего будущего.

В октябре 2024 года «Ростех» сообщил, что боевая машина разминирования БМР-3МА «Вепрь», созданная на базе танка Т-90, может получить беспилотную версию.