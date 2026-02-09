Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

Bloomberg: Окружение Стармера допускает его отставку из-за файлов Эпштейна

Окружение премьер-министра Великобритании Кира Стармера допускает его отставку из-за контактов бывшего посла Великобритании в США и члена Палаты лордов (верхней палаты) парламента страны Питера Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Что известно о связях окружения Стармера с Эпштейном?

Мандельсон был назначен на должность посла Соединенного королевства в США в феврале 2025 года, однако 11 сентября Стармер и министр иностранных дел страны Иветт Купер решили отозвать его с должности после ознакомления с опубликованной министерством юстиции США перепиской с Эпштейном. Согласно документам, Мандельсон неоднократно называл уличенного в организации оргий миллиардера «лучшим другом». В электронных письмах также содержатся данные о банковском переводе на сумму 75 тысяч долларов от финансиста бывшему послу.

5866 раз упоминается Питер Мандельсон в архивах Министерства юстиции США по делу Джеффри Эпштейна

В начале февраля британские СМИ вновь обратили внимание на связи Мандельсона и Эпштейна — это произошло после публикации американским Минюстом основного массива данных. Как утверждается, в период пребывания на посту министра по делам бизнеса Великобритании в 2009-2010 годах политик передал Эпштейну значимую для рынков секретную правительственную информацию на фоне последствий финансового кризиса 2008 года.

Известно, что Мандельсон активно контактировал с финансистом как минимум с 2002 года:

в 2003 году политик провел почти неделю на частном острове Эпштейна Литл-Сент-Джеймс, который стал известен как место оргий с участием знаменитостей и политиков;

в 2008 году на фоне обвинений Эпштейна в вовлечении несовершеннолетних в проституцию Мандельсон поддержал финансиста, добавив, что «в Британии такого просто не могло быть» ;

; Эпштейн оплачивал авиарейсы для Мандельсона, а сам политик как минимум раз летал на частном самолете миллиардера;

внутренний отчет компании JPMorgan от 2019 года описывал Мандельсона как одного из близких друзей Эпштейна наравне с уличенным в педофилии бывшим принцем Великобритании, братом короля Карла III Эндрю Виндзором-Маунтбеттеном.

На фоне скандала политик отказался от поста пожизненного члена Палаты общин, а 6 февраля в двух его особняках прошли обыски. Однако на настоящий момент власти Великобритании не предъявили ему официальных обвинений.

В ночь на 9 февраля руководитель аппарата Стармера Морган МакСуини подал в отставку из-за начавшегося скандала вокруг упоминаний Мандельсона. Чиновник заявил, что именно он рекомендовал премьеру назначить друга Эпштейна послом в США, и взял на себя всю ответственность за принятое решение.

Кир только что потерял свою защиту [в лице МакСуини] от гнева [депутатов] по Мандельсону и множеству других вопросов. Куда, по его мнению, направится гнев дальше? анонимный чиновник аппарата премьер-министра Великобритании в комментарии The Guardian

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон (слева) и финансист Джеффри Эпштейн (справа) Фото: U.S. Justice Department / Handout via Reuters

Как премьер Британии реагирует на обвинения?

3 февраля Стармер инициировал внутреннее расследование против пойманного на связях с Эпштейном Мандельсона. Согласно документам, контакты между экс-послом Британии и финансистом продолжались даже после того, как последнему были предъявлены первые обвинения в сексуальных преступлениях;

Однако уже на следующий день, 4 февраля, британский премьер признался, что знал о контактах Мандельсона с Эпштейном до его назначения на должность. По его словам, после утверждения кандидатуры Мандельсон якобы систематически лгал о прекращении контактов с организатором педофильских оргий;

Стармер также публично пожалел о назначении Мандельсона на должность и выразил поддержку всем пострадавшим от действий Эпштейна и его сообщников. По словам премьера, ни он сам, ни его окружение не знали степень дружбы экс-посла в США и финансиста;

9 февраля директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Великобритании Тим Аллан заявил об отказе Стармера уйти с поста по собственному желанию на фоне слухов о его отставке. По словам Аллана, британский премьер уверен в единодушной поддержке кабинета министров и намерен остаться на посту.

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Вашингтон, 26 февраля 2025 года Фото: Carl Court / Pool via Reuters

Почему Стармеру угрожает отставка?

По сообщениям целого ряда британских СМИ, окружение Стармера и его оппоненты внутри Лейбористской партии открыто допускают начало кампании за отставку премьера в течение недели. Предполагается, что часть действующих британских министров потребует от него уйти в отставку по собственному желанию либо пригрозят собственной отставкой. Как заявил The Telegraph анонимный советник одного из членов правительства, вероятность того, что глава кабинета министров продержится в кресле до конца выходных, составляет «50 на 50».

Все это лишь дало ему немного больше времени, но он смертельно ранен, и вопрос не в том, уйдет ли он, а в том, когда это произойдет анонимный член парламента Великобритании в комментарии The Guardian

В разговоре с изданием Politico анонимные высокопоставленные представители Лейбористской партии выделили пять необходимых шагов для отставки Стармера:

81 депутат парламента должен письменно поддержать инициативу (парламентарии должны быть готовы раскрыть свое участие публично, а сбор подписей должен пройти без внимания руководства партии);

правление национального исполнительного комитета партии должно собрать заявки желающих стать премьером (Стармер в любом случае будет в числе кандидатов);

депутаты должны открыто проголосовать за выдвинувшихся кандидатов на пост премьера без возможности изменить решение;

кандидаты в определенный срок должны получить поддержку пяти процентов партийных организаций Лейбористской партии;

прошедшие все этапы кандидаты (как правило, два-три человека) выходят в финальный тур голосования среди членов партии.

Несмотря на всю сложность процедуры, представители лейбористов все чаще обсуждают возможную отставку Стармера. В частности, министр труда и пенсий Пэт Макфадден первым из представителей лейбористов публично допустил отставку Стармера, комментируя уход с должности МакСуини.

В конце концов, это назначение премьер-министра. А премьер-министры должны нести ответственность за принимаемые ими решения Пэт Макфадден министр труда и пенсий Великобритании

Как заявил Bloomberg поддерживающий Стармера депутат от Лейбористской партии, отставка МакСуини фактически означает «конец пути» действующего премьера. Он подчеркнул, что именно руководитель аппарата главы правительства принимал значительную часть решений.