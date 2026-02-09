Сийярто: Украинцы отчаянно бегут из страны из-за принудительной мобилизации

Жители Украины предпринимают отчаянные попытки бегства из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, превратившейся в охоту на людей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, написав пост в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как подчеркнул дипломат, украинцы не хотят умирать, при этом масштабы насильственной мобилизации видны каждый день на публикуемых в медиа кадрах. «На улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на людей», — отметил руководитель венгерского дипломатического ведомства.

Сийярто рассказал, что не так давно украинские власти арестовали венгра, пытавшегося помочь пятерым украинцам сбежать в Венгрию. Генконсульство в Берегово срочно предоставило ему консульскую защиту, добавил дипломат, акцентировав внимание на том, что Будапешт будет оказывать ему поддержку «во время полицейского процесса».

Ранее Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе царствует фанатизм войны. К такому выводу он пришел после официальных встреч с европейскими чиновниками.