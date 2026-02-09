Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 8 февраля 2026Мир

В ЕС раскрыли истинное отношение украинцев к мобилизации

Сийярто: Украинцы отчаянно бегут из страны из-за принудительной мобилизации
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Жители Украины предпринимают отчаянные попытки бегства из страны, чтобы избежать принудительной мобилизации, превратившейся в охоту на людей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, написав пост в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как подчеркнул дипломат, украинцы не хотят умирать, при этом масштабы насильственной мобилизации видны каждый день на публикуемых в медиа кадрах. «На улицах украинских городов происходит множество случаев открытой охоты на людей», — отметил руководитель венгерского дипломатического ведомства.

Сийярто рассказал, что не так давно украинские власти арестовали венгра, пытавшегося помочь пятерым украинцам сбежать в Венгрию. Генконсульство в Берегово срочно предоставило ему консульскую защиту, добавил дипломат, акцентировав внимание на том, что Будапешт будет оказывать ему поддержку «во время полицейского процесса».

Ранее Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе царствует фанатизм войны. К такому выводу он пришел после официальных встреч с европейскими чиновниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

    В ЕС раскрыли истинное отношение украинцев к мобилизации

    По аэродрому под Киевом нанесен ракетный удар

    На Западе предупредили об уловке Киева с иностранными войсками

    В Европе высказались о «головорезах Зеленского»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok