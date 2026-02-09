Эпштейн заказал на остров 1250 литров серной кислоты в день начала расследования ФБР

Осужденный за сексуальные преступления американский финансист Джеффри Эпштейн в 2018 году заказал доставку на свой остров 1250 литров серной кислоты. Об этом сообщает Intenational Business Times (IBT) со ссылкой на файлы, опубликованные Министерством юстиции США.

Согласно одному из документов, связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC 6 декабря 2018 года запросила у компании Gemini Seawater Systems покупку шести 55-галлоновых (208-литровых) бочек серной кислоты, а также «замену PH» и кабеля для установки обратного осмоса. Общая сумма заказа составила около 4,5 тысячи долларов. В документах также содержится информация об эксплуатации на принадлежащем Эпштейну острове Литтл Сейнт Джеймс установки для опреснения морской воды, для работы которой также использовалась серная кислота.

Издание отмечает, что привлекший внимание СМИ и пользователей сети заказ был сделан в тот же день, когда Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в отношении Эпштейна по делу о торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что в рассекреченных документах Минюста США было обнаружено заявление о смерти Эпштейна, датированное 9 августа 2019 года. Это на день раньше официальной даты, когда его тело было найдено в камере нью-йоркской тюрьмы.