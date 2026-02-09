Реклама

Мир
12:30, 9 февраля 2026Мир

В Иране не исключили превентивный удар по силам США при одном условии

Маранди: Иран может нанести удар по силам США, если сочтет нападение неизбежным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран вряд ли нанесет превентивный удар по силам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, но может сделать это, если власти Исламской Республики сочтут нападение США неизбежным. Об этом заявил профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммед Маранди в ходе выступления на XV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не верю, что Иран нанесет превентивный удар, если только он не почувствует, что нападение [США] практически на сто процентов неизбежно. Но в любом случае Иран не будет выступать инициатором конфликта», — отметил эксперт.

По его словам, вооруженный конфликт между США и Ираном стал бы для Исламской Республики экзистенциальной войной, однако решение о его начале будут принимать в Вашингтоне, а не Тегеране.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна продолжит обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Глава внешнеполитического ведомства исключил возможность ведения переговоров по иранской ракетной программе.

