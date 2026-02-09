В России не смогли увеличить перевозки по Северному морскому пути

«Ъ»: Перевозки по Севморпути в 2025 году упали на 2,3 % без поводов для роста

Планы российских властей по росту перевозки грузов через Северный морской путь (СМП) реализовать не получается. Более того, в 2025 году грузопоток на маршруте сократился на 2,3 процента, до 37,02 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на анализ грузооборота портов и грузопотока арктического сегмента Трансарктического транспортного коридора (ТТК), проведенный консультационным центром «Гекон», пишет «Коммерсантъ».

Такой результат обеспечило падение объемов перевозок навалочных грузов, в том числе угля, сжиженного природного газа (СПГ) и нефти.

Основой грузопотока остаются экспортные грузы, на которые приходится 60 процентов от общего объема, а если смотреть по происхождению, то это арктические нефтегазовые проекты. Как отмечает глава центра Михаил Григорьев, рост погрузки может обеспечить освоение новых нефтяных и газовых месторождений, ориентированных на внешние рынки.

Снижение перевозок СПГ на 2,7 процента объясняется плановым ремонтом на заводе «Ямал СПГ», нефти — естественным истощением Новопортовского месторождения. Отгрузки угля с поставками по СМП рухнули почти на треть, до 413 тысяч тонн.

Григорьев полагает, что оснований ожидать роста перевозок по СМП в 2026 году нет. Для него необходимо сотрудничество в арктическом судостроении и формирование новых устойчивых рынков сбыта.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил президента страны Владимира Путина о том, что после 2035 года существует угроза снижения грузопотока по СМП. Он объяснил, что за десять лет все проекты и месторождения, обеспечивающие маршрут, будут выработаны.

Между тем учредитель и СЕО логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов отметил, что в нынешнем виде развитию перевозок по СМП мешает неравномерное развитие инфраструктуры, нехватка ледоколов и аварийно-спасательных судов, а также высокая стоимость страхования. По его мнению, без крупных инвестиций ожидать роста грузопотока не приходится.