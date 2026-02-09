Реклама

Экономика
12:24, 9 февраля 2026Экономика

В России не смогли увеличить перевозки по Северному морскому пути

«Ъ»: Перевозки по Севморпути в 2025 году упали на 2,3 % без поводов для роста
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Планы российских властей по росту перевозки грузов через Северный морской путь (СМП) реализовать не получается. Более того, в 2025 году грузопоток на маршруте сократился на 2,3 процента, до 37,02 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на анализ грузооборота портов и грузопотока арктического сегмента Трансарктического транспортного коридора (ТТК), проведенный консультационным центром «Гекон», пишет «Коммерсантъ».

Такой результат обеспечило падение объемов перевозок навалочных грузов, в том числе угля, сжиженного природного газа (СПГ) и нефти.

Основой грузопотока остаются экспортные грузы, на которые приходится 60 процентов от общего объема, а если смотреть по происхождению, то это арктические нефтегазовые проекты. Как отмечает глава центра Михаил Григорьев, рост погрузки может обеспечить освоение новых нефтяных и газовых месторождений, ориентированных на внешние рынки.

Материалы по теме:
Путь во льдах. Россия активно развивает Северный морской путь. Почему это важно для страны, людей и бизнеса?
Путь во льдах.Россия активно развивает Северный морской путь. Почему это важно для страны, людей и бизнеса?
13 декабря 2024
За полярным кругом. Северный морской путь станет важнейшим транспортным коридором. Что это даст экономике?
За полярным кругом.Северный морской путь станет важнейшим транспортным коридором. Что это даст экономике?
13 декабря 2023

Снижение перевозок СПГ на 2,7 процента объясняется плановым ремонтом на заводе «Ямал СПГ», нефти — естественным истощением Новопортовского месторождения. Отгрузки угля с поставками по СМП рухнули почти на треть, до 413 тысяч тонн.

Григорьев полагает, что оснований ожидать роста перевозок по СМП в 2026 году нет. Для него необходимо сотрудничество в арктическом судостроении и формирование новых устойчивых рынков сбыта.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил президента страны Владимира Путина о том, что после 2035 года существует угроза снижения грузопотока по СМП. Он объяснил, что за десять лет все проекты и месторождения, обеспечивающие маршрут, будут выработаны.

Между тем учредитель и СЕО логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов отметил, что в нынешнем виде развитию перевозок по СМП мешает неравномерное развитие инфраструктуры, нехватка ледоколов и аварийно-спасательных судов, а также высокая стоимость страхования. По его мнению, без крупных инвестиций ожидать роста грузопотока не приходится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
