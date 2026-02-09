В российском городе мужчина взорвал пиротехнику на территории церкви

В Симферополе 41-летний мужчина взорвал пиротехническое устройство на территории храма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Инцидент произошел 8 февраля. «Злоумышленник бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе самодельное пиротехническое устройство. В результате противоправных действий жителя Симферополя никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники МВД и ФСБ, вину мужчина признал. Правоохранительные органы в ходе обыска в его доме обнаружили компоненты для изготовления пиротехники, которые тот купил в интернете.

