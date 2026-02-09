Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 9 февраля 2026Россия

В российском городе мужчина взорвал пиротехнику на территории церкви

В Симферополе мужчина взорвал пиротехнику на территории церкви
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Симферополе 41-летний мужчина взорвал пиротехническое устройство на территории храма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Инцидент произошел 8 февраля. «Злоумышленник бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе самодельное пиротехническое устройство. В результате противоправных действий жителя Симферополя никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники МВД и ФСБ, вину мужчина признал. Правоохранительные органы в ходе обыска в его доме обнаружили компоненты для изготовления пиротехники, которые тот купил в интернете.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 45-летний мужчина регулярно маскировался под православного священника и приходил на концерты в Евангелическо-лютеранскую церковь Святой Марии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Анфиса Чехова вышла замуж

    Пенсионер замерз насмерть во время спуска с горы в Европе

    В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

    Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

    Мужчина в костюме Человека-паука упал с высоты 20 метров

    В России артист цирка сломал ногу на манеже во время выступления и попал на видео

    В Петербурге обнаружили подъезд среди парадных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok