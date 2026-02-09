Реклама

16:32, 9 февраля 2026Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

Оздоев: Партию новых РСЗО «Сарма» поставили Вооруженным силам России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» поставили российским военным. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

По его словам, «Сарма» — это самая современная РСЗО России. Она обладает сравнимой с РСЗО «Торнадо-С» боевой эффективностью. При этом «Сарма» — это более легкая и мобильная установка.

«Партия таких машин уже поставлена в Вооруженные силы РФ и проходит всестороннюю апробацию в зоне проведения СВО», — сказал руководитель.

«Сарма» построена на четырехосном полноприводном шасси, которое развивает скорость до 95 километров в час. Расчет РСЗО может проводить подготовку стрельбы и вести огонь, не выходя из бронированной кабины. Машина несет шесть направляющих для стрельбы высокоточными снарядами калибра 300 миллиметров. Более тяжелые системы «Торнадо-С» вмещают 12 аналогичных боеприпасов.

В январе в «Ростехе» сообщили, что «Сарма» отличается высокой мобильностью, которая позволяет оперативно занимать огневую позицию и покидать ее.

