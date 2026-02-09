Реклама

Владельцы собак в российском городе нашли разбросанный во дворах яд

В Екатеринбурге владельцы собак заявили о разбросанном во дворах розовом яде
Майя Назарова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге владельцы собак нашли во дворах разбросанный розовый яд. По данным портала Е1.ru, тревогу забили жители ЖК «Клевер парк» и Паркового микрорайона.

Они заявили, что в российском городе активизировались догхантеры. В январе несколько домашних животных не выжили после прогулок в парках. Причиной стало отравление.

Одна из собачниц рассказала, что вместе с другими владельцами мешками собирает яд. По ее словам, неизвестные пытаются загубить животных, в том числе начиняя сосиски лезвиями.

Ветеринары предположили, что, вероятнее всего, в уральской столице разбросали крысиный яд или изониазид (тубазид) — средство для лечения туберкулеза у людей, которое смертельно опасно для животных.

До этого сообщалось, что жители московского района Солнцево рассказали о массовой смерти домашних собак. По версии горожан, на территории начали орудовать догхантеры.

