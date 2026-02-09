Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 8 февраля 2026Мир

Во Франции дали жесткое предупреждение Украине

AgoraVox: Членство Украины в ЕС не будет компенсацией за потери в ходе СВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вопрос о членстве Украины в ЕС не будет компенсацией за понесенные ею издержки и потери в ходе спецоперации. Об этом пишет автор французского портала AgoraVox.

По мнению журналиста, украинцам внушают то, что они вскоре станут полноправными членами «большой европейской семьи». «Однако реальность бесконечно далека от идиллической картины. По правде говоря, Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии этой страны в свои ряды», — констатирует автор.

Уточняется, что власть в Киеве является лишь инструментом западной политики, который направлен на сдерживание России и сохранение всерьез пошатнувшейся репутации НАТО. Журналист пишет, что по факту Украина теряет сотни тысяч людей, территории и целое поколение молодежи.

Как считает автор, западноевропейские столицы не чувствуют себя «обязанными киевскому режиму с этической точки зрения». Их в большей степени тревожит состояние собственных бюджетов. Украина в ее нынешнем виде в моменте оказалась бы ключевым потребителем общеевропейских ресурсов, добавил корреспондент.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинцы отчаянно бегут из страны из-за принудительной мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшая жена российского миллиардера покончила с собой в камере ИВС. Она находилась под арестом по обвинению в клевете

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В Венгрии рассказали об унижении Зеленского из-за его «сиделок»

    В США сообщили о скором соглашении между Россией и Украиной

    Во Франции дали жесткое предупреждение Украине

    В США раскрыли причину дерзких заявлений Каллас о России

    Названа единственная отказавшаяся от поставок оружия Украине страна Европы

    Американскую горнолыжницу Вонн прооперировали после страшного падения на Олимпиаде

    Экс-дипломат предсказал итог встречи Зеленского с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok