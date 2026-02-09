Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:17, 9 февраля 2026Мир

Во Франции раскрыли мотив Макрона в подготовке к войне с Россией

Филиппо: Макрон запугивает французов войной с Россией для удержания власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: L.Urman / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон запугивает граждан «российской угрозой» и готовит вооруженные силы страны к военным действиям, чтобы удержать власть. Об этом в соцсети X заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя проведение военных учений во Франции для подготовки к возможному военному конфликту с Россией.

«Вот где мы находимся, когда: нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов», — посетовал он.

Кроме того, по мнению Филиппо, ситуация усугубляется тем, что Франция входит в Европейский союз (ЕС), который стремится к эскалации конфликта с Россией.

Ранее глава партии назвал Макрона самым ненавистным лидером в мире, подчеркнув, что тот не может озвучивать какие-либо инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В Британии назвали важный козырь России в переговорах по Украине

    В Белгороде восстановили подачу тепла после атаки ВСУ

    Индия сообщила о задержании трех нефтяных танкеров

    В Белгороде оценили необходимость временного перемещения жителей

    Названа причина отказаться от Windows 11

    Психиатр прокомментировал вызвавшие критику кадры с Мелони

    Во Франции раскрыли мотив Макрона в подготовке к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok