Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:42, 9 февраля 2026Экономика

Японский фондовый рынок отреагировал на рекордный успех правящей партии на выборах

Фондовая биржа Токио выросла на 6 % на фоне победы правящей партии на выборах
Дмитрий Воронин

Фото: Roméo A. / Unsplash

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа отреагировала сильным ростом котировок на победу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которая получает по результатам выборов рекордные 316 из 465 мест в парламенте страны, прибавляя более шести процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала индекс Nikkei рос на 4,19 процента до 56 524,5 пункта, а на максимуме показатель достигал 57 757.

Согласно оценкам аналитиков, которые приводит ТАСС, оптимизм инвесторов связан с ожиданиями того, что победа ЛДП приведет к стабилизации политической власти в стране и позволит рассчитывать на новые долгосрочные меры по поддержке экономики.

Как и следовало из предварительных оценок, на состоявшихся 8 февраля в Японии парламентских выборах ЛДП одержала убедительную победу, показав лучший с момента основания в 1955 году результат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Макрон выступит с «переломной» речью

    В российской школе второклассника ударили по голове до сотрясения мозга

    Перешедший под польский флаг фигурист рассказал об отношении к русским в Польше

    Спрогнозировано решение Банка России по ключевой ставке

    Европейские страны захотели увеличить свое ядерное оружие из-за России

    В Генштабе рассказали о пользе трофейной техники ВСУ

    Появились подробности по делу о фальшивых аккредитациях российских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok