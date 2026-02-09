Японский фондовый рынок отреагировал на рекордный успех правящей партии на выборах

Фондовая биржа Токио выросла на 6 % на фоне победы правящей партии на выборах

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа отреагировала сильным ростом котировок на победу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которая получает по результатам выборов рекордные 316 из 465 мест в парламенте страны, прибавляя более шести процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала индекс Nikkei рос на 4,19 процента до 56 524,5 пункта, а на максимуме показатель достигал 57 757.

Согласно оценкам аналитиков, которые приводит ТАСС, оптимизм инвесторов связан с ожиданиями того, что победа ЛДП приведет к стабилизации политической власти в стране и позволит рассчитывать на новые долгосрочные меры по поддержке экономики.

Как и следовало из предварительных оценок, на состоявшихся 8 февраля в Японии парламентских выборах ЛДП одержала убедительную победу, показав лучший с момента основания в 1955 году результат.

