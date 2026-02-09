Реклама

09:43, 9 февраля 2026Мир

Западных лидеров предупредили о проблеме гарантий безопасности Украины

Аналитик Эпископос указал на важность слов главы МИД Финляндии об Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ralf Hirschberger / Pool / Reuters

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос указал на важность слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен об Украине и предостерег западных лидеров от смешивания вопросов безопасности Украины и Европы. Комментарий аналитика опубликован в соцсети X.

Ранее издание Politico сообщило, что власти Финляндии призвали американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности Украины как «подобные статье 5» Устава НАТО, считая, что это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса. Глава финского МИД предупредила, что подобные формулировки могут привести к смешиванию гарантий НАТО по статье 5 с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине.

«Именно из-за этой проблемы многие эксперты предупреждали европейских лидеров, чтобы они не смешивали безопасность Украины с безопасностью Европы и не утверждали, что надежность коллективной обороны НАТО зависит от исхода войны», — отметил Эпископос.

Ранее стало известно, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой уже в марте этого года.

