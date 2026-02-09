Желающим взять кредит рассказали о «золотых правилах»

НАПКА: Не стоит брать кредит с запасом

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказали о «золотых правилах» для желающих взять кредит. Рекомендации НАПКА приводит РИА Новости.

Будущему заемщику следует взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита — брать с запасом точно не стоит, советуют коллекторы. Также полезным будет отложить сумму равную одному-двум платежам.

В ассоциации отмечают, что брать кредит следует лишь в банке, состоящем в реестре ЦБ. Помимо этого, оформлять кредит следует после поступления зарплаты, например, через два-три дня. В таком случае у человека будет уверенность, что на счете имеется необходимая для внесения платежа сумма.

Ранее стало известно, что к концу 2025 года число россиян как минимум с одним незакрытым кредитом на руках достигло 46,9 миллиона. Общий уровень просроченной задолженности (30-90 дней) к тому времени составил 292,85 миллиарда рублей.