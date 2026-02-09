Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:39, 9 февраля 2026Из жизни

Женщина вступила в схватку с крокодилом по пути с детьми в школу

В Австралии женщина вступила в схватку с крокодилом и попала на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Жительница Австралии помогла поймать крокодила, когда направлялась в школу с детьми. Об этом сообщает ABC News.

Мелоди Вэхипейхана остановилась у обочины, чтобы сфотографировать пресноводного крокодила длиной около полутора метров, который заполз в лужу рядом с магазином после сезона дождей. Приехавший на место мастер по отлову вытащил животное из воды с помощью веревки и попросил помочь обездвижить его. Вэхипейхана вызвалась помочь: она прыгнула рептилии на спину и вступила с ней в короткую схватку, когда та начала дергать головой. «Я просто надеялась, что держу крокодила достаточно крепко, чтобы он не развернулся и не укусил меня за руку», — рассказала женщина. Эпизод попал на видео.

Рептилию, которую ранее заметил мужчина, подстригавший газон, удалось связать и увезти в сторону от шоссе и жилых районов. Специалисты отмечают, что в сезон дождей крокодилы часто преодолевают большие расстояния в поисках пищи и партнеров.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. За последнее десятилетие популяция крокодилов в регионе значительно выросла, а вместе с ней и количество нападений на людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Следователи возбудили дело после гибели девятиклассника в школьном туалете

    АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok