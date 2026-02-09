Женщина вступила в схватку с крокодилом по пути с детьми в школу

В Австралии женщина вступила в схватку с крокодилом и попала на видео

Жительница Австралии помогла поймать крокодила, когда направлялась в школу с детьми. Об этом сообщает ABC News.

Мелоди Вэхипейхана остановилась у обочины, чтобы сфотографировать пресноводного крокодила длиной около полутора метров, который заполз в лужу рядом с магазином после сезона дождей. Приехавший на место мастер по отлову вытащил животное из воды с помощью веревки и попросил помочь обездвижить его. Вэхипейхана вызвалась помочь: она прыгнула рептилии на спину и вступила с ней в короткую схватку, когда та начала дергать головой. «Я просто надеялась, что держу крокодила достаточно крепко, чтобы он не развернулся и не укусил меня за руку», — рассказала женщина. Эпизод попал на видео.

Рептилию, которую ранее заметил мужчина, подстригавший газон, удалось связать и увезти в сторону от шоссе и жилых районов. Специалисты отмечают, что в сезон дождей крокодилы часто преодолевают большие расстояния в поисках пищи и партнеров.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша жители деревень, расположенных в районе национального парка Бхитарканика, стали поклоняться крокодилам. За последнее десятилетие популяция крокодилов в регионе значительно выросла, а вместе с ней и количество нападений на людей.