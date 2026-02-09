Реклама

Россия
22:20, 9 февраля 2026Россия

Жители российского города рассказали о серии взрывов в небе

Shot: Серия взрывов прогремела над Геленджиком, ПВО уничтожает дроны ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: mod_russia / Global Look Press

Жители Геленджика в Краснодарском крае сообщили о серии взрывов в небе над городом. Как пишет Telegram-канал Shot, противовоздушная оборона России уничтожает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

По словам очевидцев, над городом было слышно около пяти взрывов, также видны яркие вспышки и гул моторов в небе.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Опасность атаки вражеских БПЛА также объявлена еще в четырех прибрежных российских городах: Сириусе, Сочи, Туапсе и Новороссийске.

Ранее ВСУ выпустили по России американские реактивные снаряды и управляемые ракеты. Помимо этого, за сутки российские военнослужащие уничтожили 42 БПЛА самолетного типа.

