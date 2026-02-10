10 февраля в России отмечают День дипломатического работника, а в мире — Международный день борьбы с эпилепсией. Православные в этот день вспоминают Ефрема Сирина и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 февраля 2026 года — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День дипломатического работника

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вот уже 23 года в России отмечают День дипломатического работника. Указ об этом подписал 31 октября 2002 года президент России.

Дату праздника — 10 февраля — выбрали не просто так. Она связана с первым упоминанием самого раннего внешнеполитического ведомства России, Посольского приказа, в 1549 году. Возглавлял прообраз Министерства иностранных дел подьячий Иван Висковатый, ему Иван IV Грозный приказал вести посольское дело.

Какие еще праздники отмечают в России 10 февраля

День памяти поэта Александра Пушкина;

День угощения домового.

Праздники в мире

Международный день криббеджа

Считается, что одну из старейших в мире карточных игр придумал в XVII веке английский поэт Джон Саклинг. День его рождения — 10 февраля — и стал датой праздника.

Криббедж — карточная игра для двух человек. Для игры используется полная колода — 52 карты. Старшинство карт — от туза до короля: туз — одно очко, десятка, валет, дама, король — по 10 очков, все прочие карты оцениваются по числу очков на карте. Козырей нет. Цель игры — раньше противника набрать 121 очко, составляя комбинации с помощью своих карт и карт соперника.

Какие еще праздники отмечают в мире 10 февраля

Национальный день зонтика в США;

Международный день южноаравийского леопарда.

Церковный праздник

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

День памяти Ефрема Сирина

10 февраля православные верующие вспоминают Ефрема Сирина — богослова и поэта, жившего в IV веке. По легенде, в юности он отрекся от всего сущего и ушел в пустыню. Там ему явился глас Божий, который даровал ему великую премудрость красноречия. С тех пор Ефрем Сирин мог произносить речи, наполнявшие души людей благодатью и стремлением к вере.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 февраля

День памяти преподобного Ефрема Новоторжского;

День памяти мученицы Ольги Евдокимовой;

День памяти преподобного Феодосия Тотемского;

День памяти священномученика Владимира Пищулина.

Приметы 10 февраля

В Древней Руси в день Ефрема Сирина было принято подметать пол полынью, связанной в тугой веник. Считалось, что так дом можно оградить от нечистой силы и зла.

Фото: Larisa Lo / Shutterstock / Fotodom

Если звон колоколов слышен издалека, значит будет снегопад;

Если лес кажется потемневшим, то скоро наступит оттепель;

Если в этот день на улице ветрено, то лето будет дождливым.

Кто родился 10 февраля

Классик русской литературы XX века, обладатель Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», который он писал 10 лет, с 1945 по 1955 год. В Советском Союзе произведение не приняли, назвав клеветническим, а решение Нобелевского комитета сочли попыткой эскалации холодной войны. Литературные критики подхватили эти настроения и организовали травлю Пастернака, в это время появилось крылатое выражение «Не читал, но осуждаю».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Соведущая культовой российской передачи «Давай поженимся» родилась 10 февраля 1962 года. Свою карьеру на телевидении она начала в 2007 году, став ведущей шоу «Ищу любовь». Уже через год Роза Сябитова впервые появилась в программе «Давай поженимся» в амплуа профессиональной свахи.

Кто еще родился 10 февраля