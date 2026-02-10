10 февраля в России отмечают День дипломатического работника, а в мире — Международный день борьбы с эпилепсией. Православные в этот день вспоминают Ефрема Сирина и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 10 февраля 2026 года — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День дипломатического работника
Вот уже 23 года в России отмечают День дипломатического работника. Указ об этом подписал 31 октября 2002 года президент России.
Дату праздника — 10 февраля — выбрали не просто так. Она связана с первым упоминанием самого раннего внешнеполитического ведомства России, Посольского приказа, в 1549 году. Возглавлял прообраз Министерства иностранных дел подьячий Иван Висковатый, ему Иван IV Грозный приказал вести посольское дело.
Какие еще праздники отмечают в России 10 февраля
- День памяти поэта Александра Пушкина;
- День угощения домового.
Праздники в мире
Международный день криббеджа
Считается, что одну из старейших в мире карточных игр придумал в XVII веке английский поэт Джон Саклинг. День его рождения — 10 февраля — и стал датой праздника.
Криббедж — карточная игра для двух человек. Для игры используется полная колода — 52 карты. Старшинство карт — от туза до короля: туз — одно очко, десятка, валет, дама, король — по 10 очков, все прочие карты оцениваются по числу очков на карте. Козырей нет. Цель игры — раньше противника набрать 121 очко, составляя комбинации с помощью своих карт и карт соперника.
Какие еще праздники отмечают в мире 10 февраля
- Национальный день зонтика в США;
- Международный день южноаравийского леопарда.
Церковный праздник
День памяти Ефрема Сирина
10 февраля православные верующие вспоминают Ефрема Сирина — богослова и поэта, жившего в IV веке. По легенде, в юности он отрекся от всего сущего и ушел в пустыню. Там ему явился глас Божий, который даровал ему великую премудрость красноречия. С тех пор Ефрем Сирин мог произносить речи, наполнявшие души людей благодатью и стремлением к вере.
Какие еще церковные праздники отмечают 10 февраля
- День памяти преподобного Ефрема Новоторжского;
- День памяти мученицы Ольги Евдокимовой;
- День памяти преподобного Феодосия Тотемского;
- День памяти священномученика Владимира Пищулина.
Приметы 10 февраля
В Древней Руси в день Ефрема Сирина было принято подметать пол полынью, связанной в тугой веник. Считалось, что так дом можно оградить от нечистой силы и зла.
- Если звон колоколов слышен издалека, значит будет снегопад;
- Если лес кажется потемневшим, то скоро наступит оттепель;
- Если в этот день на улице ветрено, то лето будет дождливым.
Кто родился 10 февраля
Борис Пастернак (1890 — 1960)
Классик русской литературы XX века, обладатель Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», который он писал 10 лет, с 1945 по 1955 год. В Советском Союзе произведение не приняли, назвав клеветническим, а решение Нобелевского комитета сочли попыткой эскалации холодной войны. Литературные критики подхватили эти настроения и организовали травлю Пастернака, в это время появилось крылатое выражение «Не читал, но осуждаю».
Роза Сябитова (64 года)
Соведущая культовой российской передачи «Давай поженимся» родилась 10 февраля 1962 года. Свою карьеру на телевидении она начала в 2007 году, став ведущей шоу «Ищу любовь». Уже через год Роза Сябитова впервые появилась в программе «Давай поженимся» в амплуа профессиональной свахи.
Кто еще родился 10 февраля
- Владимир Зельдин (1915 — 2016) — актер, народный артист СССР;
- Сергей Пенкин (65 лет) — российский певец;
- Ким Брейтбург (71 год) — советский и российский композитор и продюсер;
- Людмила Артемьева (63 года) — российская актриса.