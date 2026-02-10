Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:15, 10 февраля 2026Бывший СССР

Алиев назвал самую мощную державу мира

Алиев: Партнерство с самой мощной державой мира — большая честь для Азербайджана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Выстраивание стратегического партнерства с самой мощной державой мира — США — большая честь для страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство APA.

«Для нас большая честь быть стратегическим партнером Соединенных Штатов, самой могущественной страны в мире», — сказал он.

По словам Алиева, Азербайджан также очень благодарен президенту США Дональду Трампу, американскому вице-президенту Джею Ди Вэнсу и их команде за вклад в установление мира на Южном Кавказе. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку учится жить в мире и очень благодарен правительству США за эту прекрасную возможность.

Ранее Алиев встретил Вэнса в Баку с почетным караулом. Позже он пригласил вице-президента США поговорить и обсудить повестку дня за закрытыми дверями. Уточнялось, что разговор был кратким.

