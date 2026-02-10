Отсталость смартфонов Apple и Samsung объяснили

Apple и Samsung не стали внедрять батареи повышенной емкости из-за безопасности

Компании Apple, Samsung и другие не спешат внедрять кремний-углеродные батареи в смартфоны по причине безопасности. Об этом на YouTube-канале заявил блогер Маркес Браунли.

Размышляя о рынке смартфонов, он отметил, что китайские производители массово используют в гаджетах кремний-углеродные аккумуляторы повышенной емкости. При этом Apple, Samsung и Google полагаются на старые литий-ионные батареи. Специалист объяснил, что устройства этих брендов отстают по сравнению с китайскими потому, что Apple и другие опасаются новой технологии.

Формально крупные бренды по производству смартфонов объясняют приверженность аккумуляторам старого типа сложностью масштабирования поставок. По информации источников Браунли, на самом деле Apple, Samsung и Google беспокоятся относительно надежности и долговечности кремний-углеродных батарей.

Автор объяснил, что при зарядке кремний сильно нагревается и впитывает ионы лития, из‑за чего его объем увеличивается до трех раз, а затем уменьшается. Это цикличное расширение и сжатие создает механическое напряжение, которое может привести к поломке аккумулятора и возгоранию. Блогер сделал вывод, что консервативные игроки на рынке смартфонов наблюдают за развитием технологии и хотят посмотреть, что будет с кремний-углеродными батареями через несколько лет.

В начале февраля редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз заявил, что неправильно заряжал свой iPhone 17 Pro Max и ничего страшного не случилось. Автор сделал вывод, что соблюдать все правила зарядки необязательно.