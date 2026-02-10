Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:59, 10 февраля 2026Наука и техника

Отсталость смартфонов Apple и Samsung объяснили

Apple и Samsung не стали внедрять батареи повышенной емкости из-за безопасности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksander Kalka / NurPhoto / Getty Images

Компании Apple, Samsung и другие не спешат внедрять кремний-углеродные батареи в смартфоны по причине безопасности. Об этом на YouTube-канале заявил блогер Маркес Браунли.

Размышляя о рынке смартфонов, он отметил, что китайские производители массово используют в гаджетах кремний-углеродные аккумуляторы повышенной емкости. При этом Apple, Samsung и Google полагаются на старые литий-ионные батареи. Специалист объяснил, что устройства этих брендов отстают по сравнению с китайскими потому, что Apple и другие опасаются новой технологии.

Формально крупные бренды по производству смартфонов объясняют приверженность аккумуляторам старого типа сложностью масштабирования поставок. По информации источников Браунли, на самом деле Apple, Samsung и Google беспокоятся относительно надежности и долговечности кремний-углеродных батарей.

Автор объяснил, что при зарядке кремний сильно нагревается и впитывает ионы лития, из‑за чего его объем увеличивается до трех раз, а затем уменьшается. Это цикличное расширение и сжатие создает механическое напряжение, которое может привести к поломке аккумулятора и возгоранию. Блогер сделал вывод, что консервативные игроки на рынке смартфонов наблюдают за развитием технологии и хотят посмотреть, что будет с кремний-углеродными батареями через несколько лет.

В начале февраля редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз заявил, что неправильно заряжал свой iPhone 17 Pro Max и ничего страшного не случилось. Автор сделал вывод, что соблюдать все правила зарядки необязательно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В файлах по делу Эпштейна нашли «бойфренда» Макрона

    Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

    В США назвали главную характеристику Ту-160М

    Следователям разрешили привлечь председателя российского суда

    Британия исключила из санкций дочки «Лукойла»

    В «Ахмате» сделали резкий выпад против высокопоставленного православного священника

    В российском городе на прохожих едва не упала глыба льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok