Бездомный положил трусы в микроволновку и чуть не устроил пожар в МФЦ

Под Новосибирском бездомный чуть не устроил в МФЦ пожар с помощью трусов

Голый бездомный чуть не устроил пожар в МФЦ в селе Кубовая под Новосибирском, решив там погреться. Об этом сообщается на сайте местного агентства безопасности «Гвардия».

50-летний мужчина без определенного места жительства рассказал, что накануне поссорился с хозяином одной из местных ночлежек. После он выпил и утром очнулся на остановке с мокрыми штанами. Его бедственное положение заметил какой-то прохожий и завел в помещение ближайшего многофункционального центра «Мои документы».

«Оказавшись в тепле, мужчина быстро освоился, разделся догола, повесил джинсы на батарею, а трусы постирал под краном и положил в микроволновку, чтобы "продезинфицировать от клещей" — так он объяснил свои действия», — рассказали в охранном агентстве. После он ушел спать в туалет. Тем временем нижнее белье в микроволновке загорелось, из нее повалил дым, на что тут же отреагировала пожарная сигнализация центра.

На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования (ГБР) агентства «Гвардия»: МФЦ, в которой зашел бездомный, находится под их охраной. Бойцы ГБР задержали мужчину и доставили к участковому инспектору. Он рассказал, что приехал в Новосибирск на заработки несколько лет назад. Сам он из Киргизии.

Ранее сообщалось, что молодой житель США Дэвид Хэвенс рассказал, как 91-летний друг помог ему справиться с самым тяжелым периодом в жизни. Хэвенс познакомился с пожилым мужчиной, когда лишился дома.