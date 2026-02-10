Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:14, 10 февраля 2026Бывший СССР

Депутат Рады предложил Трампу помощь в разоблачении Зеленского

Дубинский готов предоставить Трампу помощь в разоблачении Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил президенту США Дональду Трампу помощь в разоблачении проекта украинского лидера Владимира Зеленского против главы Белого дома. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Угроза третьего импичмента Трампа, о которой пишет Axios, исходит из Украины — здесь Зеленский с ноября 2023 года активно занимается фальсификацией уголовного дела, цель которого подтвердить через ручные суды и прокуратуру ложный нарратив о вмешательстве РФ в выборы в США 2020 года на стороне Трампа», — написал он.

Дубинский заявил, что готов предоставить руководителям Министерства юстиций Пэму Бонди, Агентства национальной безопасности (АНБ) США Тулси Габбард и американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кэшу Пателю детальные доказательства, разоблачающие эту фальсификацию.

Украинский депутат также выразил уверенность, что проект Зеленского «антиТрамп» будет активизирован к промежуточным выборам в Конгресс США и пообещал проинформировать об этом Госдеп США.

Ранее Дубинский заявил, что США надо понять, что для переговоров по достижению мира на Украине необходим широкий парламентский диалог. В противном случае, по его мнению, процесс не сдвинется с мертвой точки.

