Драко Малфой раскрыл детали нового сериала о Гарри Поттере

В новом сериале о Гарри Поттере покажут семейную жизнь Малфоев

Британский актер Локс Пратт, получивший роль Драко Малфоя в новом сериале о Гарри Поттере, раскрыл детали первого сезона проекта. Интервью с 14-летним артистом публикует 1883 Magazine.

По словам Пратта, уже в первом сезоне сериала будет показана семейная жизнь Малфоев, которая описывается лишь в конце произведений Джоан Роулинг и их экранизаций. «Я думаю, что в этом сериале вы увидите гораздо больше, чем в книгах. В книгах события описаны от лица Гарри», — пояснил актер. Он добавил, что зрителям покажут быт учителей Хогвартса, а также сцены с Драко в семейном поместье, которые помогут лучше понять неоднозначного персонажа «поттерианы».

Ранее стало известно, что актер Уорвик Дэвис, известный по роли профессора Филиуса Флитвика в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от студии HBO. До этого HBO обнародовала список исполнителей ролей братьев и сестер Рона Уизли.