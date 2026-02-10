Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:11, 10 февраля 2026Ценности

Элизабет Бэнкс повторила вирусный образ известной журналистки

People: Актриса Бэнкс надела на Суперкубок-2026 завирусившуюся в сети шубу
Екатерина Ештокина

Фото: @elizabethbanks

Американская актриса Элизабет Бэнкс повторила образ известной журналистки, который стал вирусным в сети. Об этом сообщает People.

51-летняя знаменитость предстала перед зрителями в эфире Суперкубка-2026, который проходил на стадионе Levi's Stadium в США. Бэнкс надела шубу из искусственного меха бренда Auter, которую разработал дизайнер Роб Зангарди. По ее словам, при подборе образа она вдохновлялась нарядом корреспондентки Национальной футбольной лиги (НФЛ) Эрин Эндрюс на матче плей-офф между командами «Иглз» и «49ерс».

Известно, что в январе журналистка привлекла нарядом внимание пользователей сети, которые стали активно обсуждать упомянутую шубу.

Так, некоторые сравнивали образ Эндрюс с героиней одноименного фильма Круэллой Де Виль, персонажем серии фэнтези-романов Джоном Сноу, птицей эму, женами мафиози, сутенерами и американским рестлером Риком Флэром.

Другие, в свою очередь, восхищались роскошным предметом гардероба. «Я бы, блин, убила за это пальто. Я не могу сосредоточиться на том, что говорит Эрин Эндрюс, потому что я заворожена ее пальто», — писали юзеры. В конечном счете шуба телезвезды стала вирусной в соцсетях.

«Когда мой стилист, Даниэла Ромеро, предложила мне надеть это изделие, я поняла, что это нестандартно и очень весело — и я подумала, что Филадельфия — лучшее место для этого. Я даже забыла, что на мне эта шуба, когда впервые выступила с предматчевым шоу НФЛ на FOX, потому что была полностью погружена в процесс. Я представляла Кристиана Маккафри (американский футболист — прим. "Ленты.ру"), и это был неожиданный поворот, это было важное событие», — объясняла Эндрюс.

В январе болоньевые вещи достигли пика популярности у россиян. Стилист Наталья Панкова рассказала о завирусившемся в сети фетише на болоньевые вещи, а также их способность надуваться при контакте с водой.

