Хоккеист «Сибири» установил рекорд КХЛ по количеству очков за матч

Игрок «Сибири» Бек набрал семь очков в матче с «Сочи» и установил рекорд КХЛ

Хоккеист «Сибири» Тэйлор Бек установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству очков, набранных за один матч. Об этом сообщается на сайте турнира.

Бек забросил две шайбы и сделал пять результативных передач в домашнем матче против хоккейного клуба «Сочи». Новосибирский клуб одержал победу со счетом 10:1.

В истории КХЛ пять хоккеистов набирали по шесть очков за матч. Первыми это достижение в сезоне-2009/2010 установили Александр Радулов и Николай Жердев. Затем шестью баллами за игру отмечались Вадим Шипачев, Джошуа Ливо и Никита Гусев.

Бек вернулся в «Сибирь» по ходу нынешнего сезона. Ранее он выступал за новосибирский клуб с 2022 по 2025 год. В текущем регулярном чемпионате нападающий провел 22 матча, в которых набрал 21 очко (6 шайб плюс 15 передач).