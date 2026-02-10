Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 10 февраля 2026Ценности

Холли Берри назвала самую удачливую стрижку

Актриса Холли Берри призналась, что стрижка пикси принесла ей карьерный успех
Екатерина Ештокина

Фото: Warner Bros. Pictures / Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images

Американская актриса Холли Берри рассказала, какая стрижка принесла ей удачу и известность, обеспечив первой актерской ролью. Комментарий появился в подкасте журнала Vogue The Run-Through.

Так, 59-летняя знаменитость назвала стрижку пикси. По ее словам, она помогла ей начать успешный карьерный путь в 1980-х годах в ситкоме «Живые куклы».

Материалы по теме:
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

«Стрижка в стиле пикси позволила мне получить мою первую актерскую работу, поэтому я просто обожаю ее. И я вернусь к ней, когда буду готова носить седые волосы. Обязательно это сделаю. Пока я к этому не готова, но однажды, когда захочу носить седые волосы, я обязательно вернусь к своей короткой прическе», — призналась звезда.

Ранее в феврале Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме. Она подчеркнула, что намерена чаще говорить о зрелости женщин и напоминать о важности женского здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В США высказались о замене Индией российской нефти американской

    Тихановская объяснила мотивы Лукашенко отпускать оппозиционеров

    ФАС проверит тарифы на «коммуналку» после жалоб россиян

    Автомобили Skywell оказались не нужны россиянам

    Тихановская захотела включить Белоруссию в сделку по Украине

    В Подмосковье женщина выгуливала собак на козырьке магазина

    Российская экс-стюардесса рассказала одну из самых безумных историй на борту самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok