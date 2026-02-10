Холли Берри назвала самую удачливую стрижку

Актриса Холли Берри призналась, что стрижка пикси принесла ей карьерный успех

Американская актриса Холли Берри рассказала, какая стрижка принесла ей удачу и известность, обеспечив первой актерской ролью. Комментарий появился в подкасте журнала Vogue The Run-Through.

Так, 59-летняя знаменитость назвала стрижку пикси. По ее словам, она помогла ей начать успешный карьерный путь в 1980-х годах в ситкоме «Живые куклы».

«Стрижка в стиле пикси позволила мне получить мою первую актерскую работу, поэтому я просто обожаю ее. И я вернусь к ней, когда буду готова носить седые волосы. Обязательно это сделаю. Пока я к этому не готова, но однажды, когда захочу носить седые волосы, я обязательно вернусь к своей короткой прическе», — призналась звезда.

Ранее в феврале Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме. Она подчеркнула, что намерена чаще говорить о зрелости женщин и напоминать о важности женского здоровья.